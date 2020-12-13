Çorum Futbol Kulübü: 2-2

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Hakan Yoldaş (xx), Aydın Karsavuran (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Levent (xx) (Dk. 68 Türker x), Alpay (xx), Berkay (x) (Dk. 46 Samet x), İsmet (xx), Selim (x) (Dk. 46 Ali x), Resul (xx) (Dk.

STAT: 1 Eylül HAKEMLER: HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Hakan Yoldaş (xx), Aydın Karsavuran (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Levent (xx) (Dk. 68 Türker x), Alpay (xx), Berkay (x) (Dk. 46 Samet x), İsmet (xx), Selim (x) (Dk. 46 Ali x), Resul (xx) (Dk. 58 İbrahim xx), Seçkin (xx), Mehmet Bektaş (xx), Serhat (xxx), Mehmet Gürkan (xx)ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin (xx) - Mehmet (x), Salih (xx), Nafican (xx), Ertuğrul (xx), Muhammet (xx), Kerem (xx), Umut (xx) (Dk. 85 Eren), Mikail (xx) (Dk. 76 Kerem x), Cengiz (xx) (Dk. 89 Yılmaz), Sinan (xx)GOLLER: Dk. 4 Sinan, Dk. 41 Mikail ( Çorum FK) - Dk. 78 İbrahim, Dk. 90 Serhat ( Uşakspor )SARI KARTLAR: Mehmet Gürkan (Uşakspor) - Ertuğrul, Cengiz, Umut (Çorum FK) Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Uşakspor evinde Çorum FK ile yenişemedi. Konuk takım henüz 4'üncü dakikada Sinan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Çorum FK, 41'de bu kez Mikail'le golü buldu, fark 2'ye çıktı. İkinci yarıda baskısını artıran Uşakspor 78'inci dakikada İbrahim'in golüyle umutlandı: 1-2. Maçın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Serhat, ev sahibi ekibe 1 puanı getiren golü kaydetti: 2-2.

- Uşak - Uşak

Son Dakika

Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu

Akılalmaz olay! Kaybettiği ehliyetiyle adına koronavirüs testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı

Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi

Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar

Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum

Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi