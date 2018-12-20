Son Dakika Haberleri: Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Çiftçi'ye Ziyaret

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Çiftçi'ye Ziyaret

13 saat önce

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Çiftçi'ye Ziyaret, System.String[]
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum basını hakkında bilgi verdi.

Yerel basının Çorum'un taşıyıcı gücü olduğunu vurgulayan Gazeteciler Cemiyeti onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da, "Demokrasinin kılcal damarları olan yerel medya, desteklenerek yaşatılmalı" dedi.

Resmi ilan fiyat tarifesi değişikliğini kısa sürede onaylayarak basın camiasına rahat bir nefes alma imkanı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği duyarlılığın tüm kamu kurumlarına sirayet etmesi temennisinde bulunan Yolyapar, "Her eve, her işyerine bir yerel gazete" konulu kampanyayı desteklediğini de sözlerine ekledi.

Vali Mustafa Çiftçi ise, Çorum halkının teveccühüne layık olmaya çalışacağını söyledi. Memleketi Konya ile kültürel benzerlikler içeren Çorum'a kısa sürede alıştığını ve halkın sıcakkanlı tutumunu benimsediğini anlatan Çiftçi, Çorumlu basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaret sonunda Vali Çiftçi'ye Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve Basın İlan Kurum Müdürü (BİK) Çorum Şube Müdürü Osmanı Bolluk tarafından '15 Temmuz Manşetleri' ve 'Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale' adlı kitaplar hediye edildi.

Ziyarette Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Recep Mebet ve Muhammed Muttalip Yalçın hazır bulundu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:32 Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:10:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Çiftçi'ye Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]