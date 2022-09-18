Çorum gündem haberi | Çorum'da orman yangını - Son Dakika
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Çorum gündem haberi | Çorum'da orman yangını

18.09.2022 18:42
Çorum gündem haberi | Çorum'da orman yangını

Çorum gelişmesine göre ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Ahacık köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Ahacık köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçenin Ahacık köyü Karabalçık bölgesi mevkisinde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevlere de müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle yangının hızla yayılması üzerine vatandaşlar tehlikeli anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.İhbar üzerine yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, dozer, su tankeri ve çevre ilçelerden belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopterle havadan da müdahale edilen alevler kontrol altına alındı. Yangında etkilenen alanın tespiti için çalışma yürütülüyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum gündem haberi | Çorum'da orman yangını - Son Dakika

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