Kavga eden iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde A.K. (16) ile C.Ç. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Kaynak: AA

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