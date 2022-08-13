Çorum gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız içerisinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak vatandaşlara hitap etti. İki yıl önce vefat eden eski Çorum belediye başkanlarından Prof. Dr. Arif Ersoy'ı rahmetle yad eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Arif Ersoy, hem iki dönem belediye başkanı hem de akademisyen olarak şehrimize ve ülkemize takdire şayan hizmetlerde bulundu. Çorum'un manevi muhafızı Suheybi Rumi Hazretlerine, evliyaullahtan Kerebi Gazi ve Ubeydi Gazi Hazretlerine, Fatih'in Hocası Akşemseddin Hazretlerine, son devrin en büyük alimlerinden İskilipli Atıf Hoca'mıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 15 Temmuz şehidimiz, değerli yol ve dava arkadaşım Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i de burada bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyorum şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im bizleri de alimlerimizin ve şehitlerimizin yolunda ayırmasın."

Yarın AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan "Pazartesi günü Ankara'da 21. yaşımızı, şanımıza, şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. Merhum Neşet Ertaş, 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' diyordu. Biz de 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz." dedi.

"Menüde, yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması var"

Mitingin düzenlendiği meydanda yer alan "Altılı masa menüsü" yazan pankartı gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var. Koltuk kebabı var. Kandil dolması var. Laf salatası var. Selo kahvaltısı var. Başka? Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar. Burada da yine çok enteresan, 'Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok altılı masa.' Burası yiğidin harman olduğu yer, kolay değil. Bundan 21. sene önce gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için nasıl bir azme sahipsek bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da milletimiz ve ülkemiz için hayal kurmaktan vazgeçmedik. Hep daha iyiye, daha güzele ulaşmanın göz bebeğimiz Çorum'u hak ettiği konuma getirmenin mücadelesini verdik. Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, gelecek kuşaklara daha müreffeh, daha itibarlı bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden gayret gösterdik."

"Yeri geliyor Ukrayna'dayız, yeri geliyor Rusya'dayız"

Erdoğan, geriye dönüp bakıldığında ve geçmişle mukayese edildiğinde Türkiye'nin her karış toprağında mühürlerinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken biz eser, hizmet ve milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyor Ukrayna'dayız, yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Sınırlarımız içerisinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da bizden önce yapıldığı gibi başkalarının emanet silahlarıyla değil, yerli ve milli imkanlarla imal ettiğimiz helikopterlerle, SİHA'larla yapıyoruz. 21 yıl önce savunma sanayisi yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyi, dünyanın en modern silahlarını tasarlayan, üreten, ihraç eden bir ülke haline getirdik."

"Doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak"

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, enerji ve daha pek çok alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine krizlere müdahil oluyor, çözüm geliştiriyor, savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturabiliyoruz. Avrupalılar 'Kışı nasıl geçireceğiz?' diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleriyle ülkemizi doğu ile batı arasındaki en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz arama-sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle icra ediyoruz. Şu anda dört tane sondaj gemimiz var. Abdülhamid Han sıfır kilometre, iki tane sismik araştırma gemimiz var. Bu altı gemimizle şu anda Akdeniz'de, Karadeniz'de arama-tarama çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da şüphesiz ki farklı olacak. Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı Mersin Taşucu Limanı'ndan Mavi Vatan'a yolcu ettik. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum. Nasıl savunma sanayisinde ülkemizin makus talihini yenmişsek enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayattaki hemen her şey gibi ülkeye ve millete hizmetin de nasip işi olduğunu kaydederek "Atalarımız bunun için 'Zorla güzellik olmaz.' demişler. AK Parti olarak biz de 'Memleket işi, gönül işi.' demişiz. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Biz gecemizi gündüzümüze katarken, birilerinin nelerle uğraştığını, nelere vakit harcadığını sizler de takip ediyorsunuz." dedi.

(Sürecek)