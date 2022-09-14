Çorum gündem haberleri | Bakan Muş: Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması konusu önemli

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, " Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması konusu önemlidir. Bu sağlanırsa Çorum'un üretim ve imalatta çok farklı bir noktaya çıkacağı aşikardır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi programlara katılmak üzere Çorum'a geldi. Organize sanayi bölgesinde işletmecilerle bir araya gelen bakan Muş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ve valiliği ziyaret eden Bakan Muş, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada konuşan Bakan Muş, "Çorum bizim parti olarak çok güçlü olduğumuz, milletvekillerimizle, belediye başkanlıklarımızla güçlü bir yapıya sahip olduğumuz ve vatandaşımızın da bize çok güçlü bir destek verdiği bir şehir. Çorum bir taraftan sanayi ve imalatta ilerleme kaydediyorken bir taraftan da tarımda önemli bir vilayet. Üretici bir şehir. ve biz ticaret rakamlarına baktığımız zaman gelecekle alakalı çok daha iyi yerlere çıkacağını görüyoruz. Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması konusu önemlidir. Bu sağlanırsa Çorum'un üretim ve imalatta çok farklı bir noktaya çıkacağı aşikardır. Çünkü lojistik anlamında ciddi bir kolaylık olacaktır şehir için. ve bu lojistik imkanları, ürünlerin entegre sisteminin içine dahil olduktan sonra limanlara kadar hem ürünün gitmesine hem de ihtiyaç duyduğu ham maddeye daha kolay ulaşılmasını sağlayacak" dedi.