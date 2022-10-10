2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bayram Z. yönetimindeki 19 AAZ 867 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolu Taş Köprü Kavşağında aynı istikamete seyreden Ekrem Y'nin kullandığı 55 SY 898 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Bayram Z. sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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