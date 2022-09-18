Çorum gündem haberleri | Çorum'da geç kalan adaylar sınava koşarak yetişti

ÇORUM'da kamu kurumlarına girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Geç kalan bazı adaylar, sokakta koşarak sınava son dakikada yetişti.
2022 yılı lisans düzeyi KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Geç kalan bazı adaylar ise koşarak son anda sınava yetişti. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava girecek 2 kadın aday, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sokakta koşarak salona girdi.
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