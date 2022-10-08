Çorum haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da "af" çağrısını yineledi - Son Dakika
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Çorum haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da "af" çağrısını yineledi

08.10.2022 18:52

Çorum yerel gündem haberine göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorum'da mahkumlar için af çağrısını tekrarladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorum'da mahkumlar için af çağrısını tekrarladı.

Sarıgül, Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarının şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Cezaevlerindeki infaz koruma memurlarının emniyet mensupları statüsüne geçmesi gerektiğini belirten Sarıgül, "İnfaz koruma memurlarımız psikolog, aynı zamanda doktor, aynı zamanda baba, aynı zamanda çocuk. Onların içeriye giren kader mahkumları ile nasıl ilgilendiklerini kendileri ile detaylı şekilde görüştüm. Önce çalışanların morallerinin düzeltilmesi lazım. Her türlü stresten uzak olmaları lazım." dedi.

Cezaevindeki mahkumlar için af çağrısında bulunan Sarıgül, bunun siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu aktardı.

Türkiye'yi bölmek isteyenlerin özellikle gençleri uyuşturucu batağına ittiklerini dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu batağından dolayı mağdur olan binlerce gencimiz kader mahkumu olarak cezaevlerinde bulunmakta. Biz affın kime yarayacağının düşüncesi içerisinde değiliz. Türkiye Değişim Partisi olarak aftan kesinlikle siyasi bir şey beklemiyoruz. Bir anneyi evladına kavuşturabilirsek, bir ablayı, bir kardeşi abisine kavuşturabilirsek, haksızlığa uğramış çeşitli nedenlerle mağdur olmuş, 'Ben artık bunları yapmayacağım, tövbe ediyorum' diyen binlerce kardeşimizi anneleri, babaları, kardeşleri ile buluşturursak, bu bizim için çok büyük bir mutluluktur."

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak inançlar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını anlatarak, "Başı açık kardeşlerimiz de bizim, başı örtülü kardeşlerimiz de bizim. Muharrem ayı da bizim, ramazan ayı da bizim. Camiler de bizim, cemevleri de bizim. İnançlarımız Allah'a ulaşma yoludur. Siyaset örfümüzden, geleneklerimizden, töremizden ve inançlarımızdan elini çekmeli." ifadesini kullandı.

Sarıgül, daha sonra kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da 'af' çağrısını yineledi - Son Dakika

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