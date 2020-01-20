Çorum güne karla uyandı - Son Dakika
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Çorum güne karla uyandı

6 saat önce

Çorum'da etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü.

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Çorum'da etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü.


Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava Çorum'da yerini kar yağışına bıraktı. Güne kar sürpriziyle uyanan Çorumlular, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kent merkezine yılın ilk karı yağmasıyla birlikte şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken kartpostallık manzaralar da oluştu.


Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Sömestir dolayısıyla ara tatilde olan çocuklar sabah saatlerinde parklara giderek gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar kar topu oynarken bazıları da kardan adam yaptı. Meteorolojinin alınan verilere göre hafta sonuna kadar kar yağışı beklenirken en düşük sıcaklığın eksi 9, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olması tahmin ediliyor. - ÇORUM

Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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