Çorum haber | Çorum Belediyesi 4 yılda 7 tondan fazla atık pil topladı - Son Dakika
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Çorum haber | Çorum Belediyesi 4 yılda 7 tondan fazla atık pil topladı

13.10.2022 17:16
Çorum haber | Çorum Belediyesi 4 yılda 7 tondan fazla atık pil topladı

Çorum gelişmesine göre Çorum Belediyesince 2019-2022 yılları arasında okul, cami ve kültür merkezlerindeki kumbaralar aracılığıyla toplam 7 bin 287 kilogram atık pil toplandığı bildirildi.

Çorum Belediyesince 2019-2022 yılları arasında okul, cami ve kültür merkezlerindeki kumbaralar aracılığıyla toplam 7 bin 287 kilogram atık pil toplandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, atık pillerin insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla kentin muhtelif yerlerine atık pil kumbaraları yerleştirildiği hatırlatıldı.

Atık pil toplama kampanyasıyla daha temiz bir yaşam alanı oluşturmanın hedeflendiğinin bildirildiği açıklamada, "Bu kapsamda kent genelinde toplanan atık piller alınarak geri dönüşüm ve bertaraf için yetkilendirilmiş Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesine (TAP) gönderiliyor. Şehrimizde okullar, camiler, kültür merkezleri ve vatandaşlarımızdan 2019 yılında 3 bin 540 kilogram, 2020 yılında 1266 kilogram, 2021 yılı 1101,5 kilogram, 2022 yılı 9 aylık süreçte ise 1380 kilogram atık pil toplandı." ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin atık pil toplama konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara çeşitli ödüller verildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haber | Çorum Belediyesi 4 yılda 7 tondan fazla atık pil topladı - Son Dakika

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