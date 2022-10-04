Çorum haber... Çorum'da 150 ton yardım kömürü çalan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum haber... Çorum'da 150 ton yardım kömürü çalan 6 kişi tutuklandı

04.10.2022 17:49
Çorum haber... Çorum'da 150 ton yardım kömürü çalan 6 kişi tutuklandı

Gelen Çorum haberlerine göre ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 150 ton yardım kömürü çaldığı tespit edilen ve aralarında Özel İdare çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 150 ton yardım kömürü çaldığı tespit edilen ve aralarında Özel İdare çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Olay, İskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarındaki Özel İdare Bakımevi deposunda meydana geldi. İskilip Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürlerin çalındığı yönündeki ihbar üzerine polis, harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, depo olarak kullanılan alanda şüpheli kamyonet ve kişiler olduğunu tespit etti. Ekipler, depoda kömür yüklü kamyonete el koyarken, aralarında bakımevi sorumlusunun da olduğu 6 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., İ.B., N.B., E.E., H.G. ve S.B. tutuklandı. Tutuklananların, bugüne kadar belirli aralıklarla 150 ton kömür çaldıkları belirtildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haber... Çorum'da 150 ton yardım kömürü çalan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum haber... Çorum'da 150 ton yardım kömürü çalan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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