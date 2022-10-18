Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü

Kavşut köyünde yaşayan A.Ö. (24) ile aralarında husumet bulunan Mustafa İçöz (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, tabancayla ateş ederek İçöz'ü yaraladı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum 'un Sungurlu ilçesinde bir genç, husumetli olduğu belirtilen kişi tarafından öldürüldü.

Kaynak: AA

Mustafa İçöz, Sungurlu, Kavşut, Çorum, Güncel, Son Dakika

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