Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü - Son Dakika
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Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü

18.10.2022 14:22
Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü

Çorum gündem haberi... Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, husumetli olduğu belirtilen kişi tarafından öldürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç, husumetli olduğu belirtilen kişi tarafından öldürüldü.

Kavşut köyünde yaşayan A.Ö. (24) ile aralarında husumet bulunan Mustafa İçöz (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, tabancayla ateş ederek İçöz'ü yaraladı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan İçöz, ambulansla kaldırıldığı Çankırı'nın Kızılırmak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Mustafa İçöz, Sungurlu, Kavşut, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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