Son dakika haberleri! Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

14.10.2022 22:58

Son dakika haber: Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde aralarında husumet bulunan B.D. ile İ.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, İ.K'yi karnından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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