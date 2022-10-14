Son dakika haberleri! Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

AK Partili Kavuncu; 'Bundan sonra hiç kimse yalan üzerine bina inşa edemeyecek, yaptığının karşılığını görecek'

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

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