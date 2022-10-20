Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu sürücü ve 15 ilkokul öğrencisi yaralandı.
H.L. idaresindeki 19 S 6048 plakalı öğrenci servisi, Hacı Osman köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile servisteki 15 ilkokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum haber! Çorum'da devrilen okul servisindeki 16 kişi yaralandı - Son Dakika