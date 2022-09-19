Çorum haber: Çorum'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Çorum haber: Çorum'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

19.09.2022 11:16
Çorum haber: Çorum'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum haberler... ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Arif Kepür (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Arif Kepür (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D- 100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün kullandığı otomobil, çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyle alınan yaralılardan Arif Kepür, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı


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Çorum'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü Çorum'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haber: Çorum'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum haber: Çorum'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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