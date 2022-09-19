Çorum haber: Çorum'daki Konseri İptal Edilen Aleyna Tilki: Cadı Avı Dönemine Döndük. Yaksanız da Ölmem - Son Dakika
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Çorum haber: Çorum'daki Konseri İptal Edilen Aleyna Tilki: Cadı Avı Dönemine Döndük. Yaksanız da Ölmem

19.09.2022 21:21
Çorum haber: Çorum'daki Konseri İptal Edilen Aleyna Tilki: Cadı Avı Dönemine Döndük. Yaksanız da Ölmem

Çorum gündem haberine göre Şarkıcı Aleyna Tilki, dün İstanbul’da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için Çorum’daki konserinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Tilki, “Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem” dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, dün İstanbul'da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için Çorum'daki konserinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Tilki, "Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem" dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, dün İstanbul'da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşe tepki gösterdiği için MHP'li Osmancık Belediyesi tarafından konserinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cadı avı dönemine döndük" diyerek Orta Çağ benzetmesi yaptı.

Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bir şey değil. Hele de konu sözde 'ahlak' olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken.. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem."

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşe ilişkin şu mesajı yayınlamıştı:

"LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç."

Çorum'da MHP'nin yönetimde olduğu Osmancık Belediyesi, şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilçede vereceği konseri, Tilki'nin dün İstanbul'da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşle ilgili paylaşımı nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

Belediye açıklamasında, "İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir" denilmişti.

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Kaynak: ANKA

Aleyna Tilki, İstanbul, Çorum, cadı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haber: Çorum'daki Konseri İptal Edilen Aleyna Tilki: Cadı Avı Dönemine Döndük. Yaksanız da Ölmem - Son Dakika

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