Çorum haberi! Çorum'da bağ evinden 24 hayvan çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çorum haberi! Çorum'da bağ evinden 24 hayvan çalan zanlı yakalandı

13.10.2022 12:28
Çorum haberi! Çorum'da bağ evinden 24 hayvan çalan zanlı yakalandı

Gelen Çorum haberlerine göre Çorum'da bir bağ evinden hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Çorum'da bir bağ evinden hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki bir bağ evinden dana ile 23 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri zanlının kimliğini belirledi.

Zanlıya ait evde yapılan aramada, bağ evinden çalınan dana ve tavuklar bulunarak sahibine teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberi! Çorum'da bağ evinden 24 hayvan çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

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