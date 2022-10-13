Çorum haberi... Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı

Çorum'da bir baraj gölünde tespit edilen çöp konteyneri, belediye ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı.
Çomar Barajı Gölü'nde çöp konteyneri gören vatandaşlar, durumu Çorum Belediyesine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Müdürlüğünde görevli dalgıçların yardımı ile konteyneri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Konteynerdeki çöplerin ise baraj gölüne saçıldığı belirlendi.
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