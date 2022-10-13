Çorum haberi... Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı - Son Dakika
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Çorum haberi... Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı

13.10.2022 14:44
Çorum haberi... Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı

Çorum haberlerine göre Çorum'da bir baraj gölünde tespit edilen çöp konteyneri, belediye ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çorum'da bir baraj gölünde tespit edilen çöp konteyneri, belediye ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çomar Barajı Gölü'nde çöp konteyneri gören vatandaşlar, durumu Çorum Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Müdürlüğünde görevli dalgıçların yardımı ile konteyneri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Konteynerdeki çöplerin ise baraj gölüne saçıldığı belirlendi.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberi... Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum haberi... Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı - Son Dakika
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