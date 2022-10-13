Çorum haberi | Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika
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Çorum haberi | Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu

13.10.2022 17:32
Çorum haberi | Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Çorum yerel 3. sayfa haberine göre Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, içeriğinde kullanımı yasak olan etken madde bulunan çok sayıda cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, içeriğinde kullanımı yasak olan etken madde bulunan çok sayıda cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir işyerinde içeriğinde kullanımı yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda işyeri ve deponda yapılan aramada, 7 bin 920 adet içeriğinde yasaklı etken madde bulunan cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi. Polis ürünlere el koyarken, işyeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum haberi | Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

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