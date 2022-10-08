Çorum haberi! Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum haberi! Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti

08.10.2022 18:34
Çorum haberi! Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti

Çorum haber... Çorum'un İskilip ilçesinde kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çomu köyünde çalıştığı kömür ocağına inen İbrahim Ayan (47), bir süre sonra çalışma arkadaşları tarafından baygın halde bulundu.

Ocaktan çıkartılan Ayan'a ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metan gazından zehirlendiği belirlenen Ayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberi! Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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