Çorum haberi! Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum haberi! Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

16.10.2022 16:38
Çorum haberi! Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Gelen Çorum haberlerine göre Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Menderes Çalışkan (24) idaresindeki 19 AAN 776 plakalı otomobil Çorum- Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Kumsal Betül Çalışkan (26) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu Sporcular yamaç paraşütünü tanıtmak için uçtu Son dakika haberi | Kaza yapan aracın bagajından koyun çıktı Son dakika haberi | Kaza yapan aracın bagajından koyun çıktı
Kaynak: AA

Mecitözü, Çelebi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberi! Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:08 Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 20:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum haberi! Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement