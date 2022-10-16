Çorum haberi! Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Menderes Çalışkan (24) idaresindeki 19 AAN 776 plakalı otomobil Çorum- Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Kumsal Betül Çalışkan (26) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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