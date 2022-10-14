İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, 2014-2016 yıllarında Suriye 'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren, daha sonra yasadışı yollardan Türkiye 'ye giriş yapan Suriye uyruklu bir şüphelinin Çorum'da ikamet ettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Kilis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum haberi... Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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