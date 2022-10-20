Karadeniz Bölgesi 'ni İç Anadolu 'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum 'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda 15 gün sonra ışığın görülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum haberi | Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek - Son Dakika

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