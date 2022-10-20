Çorum haberi | Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek - Son Dakika
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Çorum haberi | Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek

20.10.2022 15:42
Çorum haberi | Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek

Çorum gündem haberi | Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda 15 gün sonra ışığın görülmesi planlanıyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin sonuncusunda 15 gün sonra ışığın görülmesi planlanıyor.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki yaklaşık 9 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Dinç, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

Dinç, "1553 metre uzunluğundaki T3 Tüneli'nde kazı desteği ve nihai betonu tamamlandı. 1157 metre uzunluğundaki T2 Tüneli'nde kazı desteği tamamlandı, beton imalatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 gün sonra da T1 Tüneli'nde kazı desteğini bitirmeyi, ışık görmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberi | Çorum Kırkdilim T1 Tüneli'nde 15 gün sonra ışık görülecek - Son Dakika

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