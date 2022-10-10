Çorum haberi... Çorum ve ilçelerinde 19 yılda 70 derenin ıslahı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, 2003 yılından bugüne kadar Çorum ve ilçelerinde tamamlanan 70 dere ıslahı ile Çorum şehir merkezi, 67 adet yerleşim yeri ve 660 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu çeşitli mühendislik yapıları vasıtasıyla halkın hizmetine sunduğunu belirtti.

Gelişim hızına bağlı nüfus artışı, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği gibi etmenlerle büyük boyutlu can ve mal kayıplarına yol açan taşkınların giderek daha sık yaşandığına dikkati çeken Akca, "Bizler yaşanan bu can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için yeni bir 'Taşkın Yönetim Planı' üzerinde çalışıyoruz. Artık yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutup, seli afet haline gelmeden yönetmek en büyük hedefimiz. Türkiye'de son 20 yılda toplam 10 bin 527 adet taşkın koruma tesisi ıslah ederek, 2 milyon hektar araziyi taşkınlardan koruduk." ifadelerini kullandı.

Aşırı yağış nedeniyle oluşan taşkınlara müdahale etmek için de makine alımları yapacaklarını aktaran Akca, "2022-2024 yılları arasında yapacağımız makine alımları ile 'Yeşil Karıncaların' sayısını 2 binden 2 bin 700'e çıkaracağız. Yeşil Karıncalarımız taşkın öncesi, taşkın esnası ve sonrasında yaptığı çalışmalarla taşkın riskini ve taşkın zararlarını azaltmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DSİ'nin Çorum'da da dere ıslah çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Akca, şunları kaydetti:

"2003 yılından bugüne kadar Çorum ve ilçelerinde tamamlanan 70 dere ıslahı ile Çorum şehir merkezi, 67 adet yerleşim yeri ve 660 dekar arazi taşkınlardan korundu. Çorum ve ilçelerinde taşkın riskini azaltmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda inşaatı devam eden bir, ihalesi yapılan ve önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak olan 2, ihale hazırlıklarına başlanan 16 ve planlama aşamasında 52 dere ıslah çalışması bulunmaktadır. Diğer taraftan Kızılırmak Nehri Osmancık ilçe merkezinden geçen alanlarda temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir."