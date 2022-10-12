Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

12.10.2022 12:32

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde Yaşar K, aralarında daha önce husumet bulunan akrabaları A.K. ve K.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.K. ve K.K, tabancayla ateş ederek Yaşar K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İki zanlının peşinden giden Yaşar K'nin oğlu B.K. ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki Pınar Hanım Parkı girişinde karşılaştığı zanlıların annesi Perihan K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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