Çorum haberleri: Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Çorum haberleri: Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

12.10.2022 19:42
Çorum haberleri: Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum habere göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında biri kadın iki kişinin silahla yaralandığı kavga, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında biri kadın iki kişinin silahla yaralandığı kavga, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde Yaşar K, aralarında daha önce husumet bulunan akrabaları A.K. ve K.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.K. ve K.K, tabancayla ateş ederek Yaşar K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İki zanlının peşinden giden Yaşar K'nin oğlu B.K. ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki Pınar Hanım Parkı girişinde karşılaştığı zanlıların annesi Perihan K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan zanlılardan B.K'nin silahıyla ateş ettiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Sungurlu, kavga, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberleri: Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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