Çorum haberleri... Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum haberleri... Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

14.10.2022 15:54
Çorum haberleri... Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Edinilen Çorum gelişmesine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GG 233 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Akpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Zeynep, Rahman ve Ünal Gümüş ile Halis ve Selma Dinç yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin Ordu'daki bir nişan törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sungurlu, Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberleri... Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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