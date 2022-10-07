Çorum haberleri | Çorum'da evi yanan yaşlı kadını köy muhtarı kurtardı - Son Dakika
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Çorum haberleri | Çorum'da evi yanan yaşlı kadını köy muhtarı kurtardı

07.10.2022 17:50
Çorum haberleri | Çorum'da evi yanan yaşlı kadını köy muhtarı kurtardı

Çorum haberine göre Çorum'da bir evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Delibekiroğlu köyünde camiye giden muhtar Nihat Akgönül, yalnız yaşayan Zarife Çolak'ın (80) evinde yangın çıktığını gördü.

Akgönül'ün ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akgönül, yanan eve girerek Çolak'ı alevlerin arasından çıkardı.

Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberleri | Çorum'da evi yanan yaşlı kadını köy muhtarı kurtardı - Son Dakika

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