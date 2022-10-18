Çorum haberleri | Çorum'da sendikalardan sağlık çalışanının darbedilmesine tepki - Son Dakika
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Çorum haberleri | Çorum'da sendikalardan sağlık çalışanının darbedilmesine tepki

18.10.2022 14:23
Çorum haberleri | Çorum'da sendikalardan sağlık çalışanının darbedilmesine tepki

Çorum yerel gündem haberine göre Çorum'da sağlık sendikalarının üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli tıbbi sekreterin hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki gösterdi.

Çorum'da sağlık sendikalarının üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli tıbbi sekreterin hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası, Tabip Odası, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Öz Sağlık-İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, hastanenin çocuk acil servisinde görevli tıbbi sekreter Mehmet Küçük'ün görevi başındayken 5 kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Küçük'ün darbedilmesinin "eşkıyalık" olduğunu ifade eden Aykan, "Bizler doktoru, hemşiresi, sekreteri, güvenliği, temizlik ve klinik çalışanları olarak zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kalmaktayız. Gayesi sadece hastaya hizmet etmek olan gerek hayata döndürme, gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalayan, emek harcayan sağlık emekçileriyiz. Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlıkçıya şiddet sizin sorununuzun çözümü olmayacaktır." dedi.

Sağlık çalışanları olarak seslerini duyurmak istediklerini dile getiren Aykan, şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini kaydetti.

YORUMLAR
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HASTA YAKINLARININ TIBBİ SEKRETERİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA HASTA YAKINLARININ TIBBİ SEKRETERİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA Hasta yakınlarının tıbbi sekreteri darbettiği anlar kamerada Hasta yakınlarının tıbbi sekreteri darbettiği anlar kamerada
Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, Araştırma, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberleri | Çorum'da sendikalardan sağlık çalışanının darbedilmesine tepki - Son Dakika

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