Telefon dolandırıcılığı zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcılığı zanlısı suçüstü yakalandı

12.10.2022 17:08

Çorum'da telefon dolandırıcılığı zanlısı, para ve ziynet eşyalarını almak için gittiği evde suçüstü yakalandı.

Çorum'da telefon dolandırıcılığı zanlısı, para ve ziynet eşyalarını almak için gittiği evde suçüstü yakalandı.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan A.A'yı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan M.A, kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini, adının dolandırıcılık olayına karışacağını ve bu konuda operasyon yürüttüklerini söylediği A.A'dan, evdeki para ve ziynet eşyalarını gönderilecek polis memuruna teslim etmesini istedi.

A.A, durumu polise ihbar edip evdeki 500 bin lira değerindeki döviz, altın ve parayı eve gelecek kişiye vermek için hazırladı.

Parayı almak için sahte polis kimliğiyle eve gelen M.A, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcılığı zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefon dolandırıcılığı zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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