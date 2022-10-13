Çorum haberleri: Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çorum haberleri: Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı

13.10.2022 17:22
Çorum haberleri: Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı

Çorum haberleri... Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı.

Zanlının iş yerinde yapılan aramada, içeriğinde sildenafil ve tadalafil etken madde bulunan 7 bin 920 kutu cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum haberleri: Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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