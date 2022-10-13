Zanlının iş yerinde yapılan aramada, içeriğinde sildenafil ve tadalafil etken madde bulunan 7 bin 920 kutu cinsel içerikli enerji içeceği ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum haberleri: Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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