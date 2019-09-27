Son Dakika Haberleri: Çorum halk ekmek'ten tuzsuz ekmek
Son Dakika Güncel Haber

Çorum halk ekmek'ten tuzsuz ekmek

1 saat önce

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tuzsuz ekmek üretimine başlayarak ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi.

Çorum halk ekmek'ten tuzsuz ekmek, System.String[]

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tuzsuz ekmek üretimine başlayarak ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi.


Halk Ekmek'in amacı hem ekmek fiyatlarında denge sağlamak hem de vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ekmek sunmak olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Halk ekmek olarak yeni bir hizmete daha başladık. Özellikle adaylık döneminde hemşehrilerimizden gelen Halk Ekmeğin Tuzsuz Ekmek üretimine yönelik bir talep vardı. Yeşilay Derneğimizin bu konuda talepleri oldu. Hemşehrilerimiz ne isterse biz onu yaparız dedik ve Halk Ekmek olarak tuzsuz ekmek üretimini başlattık" dedi.


Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli diyen Başkan Aşgın, "Bu noktada kar amacı gütmeksizin hizmet üretiyoruz. Burada görüyorum ki belediyemizin her biriminde olduğu gibi bütün arkadaşlarımız aşkla, şevkle çalışıyorlar. Bu güzel çalışmadan dolayı ben ilgili başkan yardımcımıza, müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Aşgın, Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Halk Ekmek, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oksijen deposundaki sızıntı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Çorum kalesi, 'kalekondu'lara teslim MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:17:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum halk ekmek'ten tuzsuz ekmek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]