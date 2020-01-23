Çorum halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada - Son Dakika

Çorum halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

6 saat önce

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kameradaÇORUM'da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı.

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

ÇORUM'da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücünün yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile yaralandığı kavga ve kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi İpekli mevkisinden halk otobüsüne jetonu olmadığı halde binen yolcu A.Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı. Sürücü ve yolcu arasındaki tartışma, otobüs hareket halindeyken kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarpıp, durdu.

Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü İlhan Aybul, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aybul'un şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Sürücü İlhan Aybul, "Otobüse binen yolcu 'jetonum yok' dedi. Daha sonra, 'çocuklar jetonunu getiriyor' dedi. Gelen giden olmadı, ben yine de söylemedim. 'Arkadaki kadına neden bağırdın' diyerek, yanıma geldi. Ne bağırması dedikten sonra, kapıyı açtım inmesi için ama inmedi. Bana vurmaya başladı. Otobüs seyir halindeydi ve içinde yolcular vardı. Otobüs direğe çarparak durabildi. O esnada otobüste 40 kişi vardı. Ne olduğunu dahi anlamadım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga ve kaza anı ile yolcuların yaşadığı korku otobüste bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, yolcuların araya girdiği sırada otobüsün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptığı görülüyor.

Çorum halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada
Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi yemekte olay çıkardı! Hesap kavgası mahkemelik etti AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]