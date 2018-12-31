Son Dakika Haberleri: Çorum Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı

Çorum Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı

20 dakika önce

Hastanede sigara izmariti yüzünden panik yaşandıÇORUM'da bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti sonrasında çöp konteynerinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Çorum Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı, System.String[]
Hastanede sigara izmariti yüzünden panik yaşandı

ÇORUM'da bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti sonrasında çöp konteynerinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerden çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Hastane çalışanları hemen itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada dışarı çıkarılan hastalar sonra tekrar binaya alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:59 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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