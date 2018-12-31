Çorum Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı
20 dakika önce
Hastanede sigara izmariti yüzünden panik yaşandıÇORUM'da bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti sonrasında çöp konteynerinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.
Hastanede sigara izmariti yüzünden panik yaşandı
ÇORUM'da bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti sonrasında çöp konteynerinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar
Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin çöp konteynerine atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerden çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Hastane çalışanları hemen itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada dışarı çıkarılan hastalar sonra tekrar binaya alındı. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:59 Kaynak: DHA
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