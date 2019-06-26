Son Dakika Haberleri: Çorum heyeti Budapeşte büyükelçisini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Çorum heyeti Budapeşte büyükelçisini ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Çorum heyeti Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Çorum heyeti Budapeşte büyükelçisini ziyaret etti, System.String[]
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Çorum heyeti Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Proje Koordinatörü ve Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ve Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgut İlgü, Budapeşte Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem'i ve Konsolosluk başkatibi Murat Tekden'i Macaristan'da ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "dost ve müttefik ülke Macaristan'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye'den, şehrimiz Çorum'dan hemşehrilerimizin ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey'in selamını özellikle iletiyorum. Çorum Belediyesi olarak, proje ortaklarımız Hitit Üniversitemiz, Ticaret Sanayi Odamızla birlikte "Şehir Eşleştirme Hibe Programı çalışma ziyaretimizin her iki ülke ve şehir arasında güzel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

Budapeşte Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çorum heyetine teşekkür etti. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
türkiye, macaristan, budapeşte, çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den evlilik teklifi! Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Türkiye, Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı'nın iadesini istedi AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:56:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum heyeti Budapeşte büyükelçisini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]