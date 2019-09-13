Son Dakika Haberleri: Çorum heyetinden Amsterdam'da
Son Dakika Güncel Haber

Çorum heyetinden Amsterdam'da

1 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet "Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı-Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi" kapsamında Hollanda'daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çorum heyetinden Amsterdam'da, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet "Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı-Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi" kapsamında Hollanda'daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.


Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi kapsamında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan yardımcısı Lemzi Çöplü, Proje Koordinatörü Ömer Maz ve bazı birim müdürleri ile birlikte Hollanda'da bazı ziyaretlerde bulundu. Heyet ziyaretin ilk günüde Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan tarafından karşılanan heyette proje ortaklarının temsilcileri yer aldı. Heyette Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Macaristan Szarvas Belediye Başkanı Mihayl Babak, Litvanya Telsia Belediye Başkan Yardımcısı Almantas Lukavicius, Çorum TSO Başkan vekili Turgut İlgü ve Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Aydınkal da hazır bulundu. Başkonsolos Engin Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Amsterdam şehri ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinin mevcut durumu hakkında bilgiler verdi. Hollanda'nın teknoloji alanındaki faaliyetlerinden ve inovasyona verilen önem ve bazı çalışmalara değinen Başkonsolos, Böyle bir projenin Çorum Belediyesi önderliğinde yürütülmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Heyet Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ı ziyaretinin ardından Litvanya büyükelçiliğinde Büyükelçi Vidmantas Purlys ile görüştü. Heyet daha sonra Den Haag şehrindeki Büyükelçiliği, yine aynı şehirde bulunan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na ziyaretler gerçekleştirdi. Hollanda'daki akıllı kamu binalarının en önemlilerinden olan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı binasına ilişkin bilgiler bakanlık çalışanları tarafından heyete verildi. Proje kapsamındaki ziyaret ve çalışmalar Cumartesi gününe kadar devam edecek. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Amsterdam, Hollanda, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halsema: kadın ve eşcinsellere karşı vaaz veren cami kapatılır
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum heyetinden Amsterdam'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]