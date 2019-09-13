Çorum heyetinden Amsterdam'da

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet "Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı-Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi" kapsamında Hollanda'daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.



Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi kapsamında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan yardımcısı Lemzi Çöplü, Proje Koordinatörü Ömer Maz ve bazı birim müdürleri ile birlikte Hollanda'da bazı ziyaretlerde bulundu. Heyet ziyaretin ilk günüde Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan tarafından karşılanan heyette proje ortaklarının temsilcileri yer aldı. Heyette Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Macaristan Szarvas Belediye Başkanı Mihayl Babak, Litvanya Telsia Belediye Başkan Yardımcısı Almantas Lukavicius, Çorum TSO Başkan vekili Turgut İlgü ve Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Aydınkal da hazır bulundu. Başkonsolos Engin Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Amsterdam şehri ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinin mevcut durumu hakkında bilgiler verdi. Hollanda'nın teknoloji alanındaki faaliyetlerinden ve inovasyona verilen önem ve bazı çalışmalara değinen Başkonsolos, Böyle bir projenin Çorum Belediyesi önderliğinde yürütülmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Heyet Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ı ziyaretinin ardından Litvanya büyükelçiliğinde Büyükelçi Vidmantas Purlys ile görüştü. Heyet daha sonra Den Haag şehrindeki Büyükelçiliği, yine aynı şehirde bulunan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na ziyaretler gerçekleştirdi. Hollanda'daki akıllı kamu binalarının en önemlilerinden olan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı binasına ilişkin bilgiler bakanlık çalışanları tarafından heyete verildi. Proje kapsamındaki ziyaret ve çalışmalar Cumartesi gününe kadar devam edecek. - ÇORUM