Son Dakika Haberleri: Çorum için güç birliği yapacaklar
Son Dakika Güncel Çorum için güç birliği yapacaklar

Çorum için güç birliği yapacaklar

7 saat önce

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) güç birliği yapacak,ÇESOB Bakanı Recep Gür'ü ziyaret eden Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, önümüzdeki süreçte Çorumlular Konfederasyonu'nu kurarak, tüm Çorumluları tek...

Çorum için güç birliği yapacaklar, System.String[]

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) güç birliği yapacak,


ÇESOB Bakanı Recep Gür'ü ziyaret eden Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, önümüzdeki süreçte Çorumlular Konfederasyonu'nu kurarak, tüm Çorumluları tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.


Bir diğer hedeflerinin ise Çorumlu İş İnsanları Derneği'ni kurarak, iş adamlarının birbirleriyle ticaret yapmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Akkuş, "Çorum için tek yumruk olacağız" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Yüksek Danışma Kurulu üyesi olduğu Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'nun Genel Başkanı Metin Akkuş ve yönetiminin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'un tanıtımı ve hak ettiği yere gelebilmesi için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.


Ziyarette Federasyon Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu, Genel Sekreter Metin Arı, Çorum Temsilcisi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ünal da hazır bulundu. - ÇORUM

Recep Gür , Akkuş, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çorum oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi geçirip öldü
Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:33:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum için güç birliği yapacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]