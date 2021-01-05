Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 85 aileye yardım - Son Dakika

Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 85 aileye yardım

05.01.2021 15:07
Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 85 aileye yardım, System.String[]

Çorum'da İHH gönüllülerince yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince 85 aileye insani yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Çorum'da İHH gönüllülerince yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince 85 aileye insani yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı, yetim, engelli, kronik hasta ve işinden ayrılarak mağdur olmuş ailelere yönelik yardım çalışmasına devam ettiklerini belirtti.

Salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yardım faaliyetlerini aksatmadıklarını aktaran Özkabakçı, "Ekiplerimiz bu hafta 2 araçla cuma, cumartesi ve pazar günleri 85 aileye gıda kolisi, alışveriş kartı ve hediye paketleri ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Yardımlardan yaklaşık 650 kişinin faydalandığına dikkati çeken Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Yardım çalışmalarımızı 15 kişilik gönüllü ekibiyle yürütüyoruz. Valiliğimiz bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde bu dönemde en çok zarar gören aileleri ayakta tutmak için çalışıyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfımız bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış, savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır."

Engelli, Çorum, Cuma, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 85 aileye yardım - Son Dakika


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