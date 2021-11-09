Çorum İHH Suriye için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için nakdi ve ayni yardım kampanyası başlatıldı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki iç savaş nedeniyle kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara kışlık malzeme yardımı yapacaklarını belirtti.

Hayırsever vatandaşlardan "Kış Kapıda Yalnız Bırakma Projesi" kapsamında 10 Aralık'a kadar yardımları kabul edeceklerini aktaran Özkabakçı, şunları kaydetti:

"Milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla bu kış da kardeşlerimizi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayacağız. 10 Aralık'a kadar Suriye'de daha fazla kişiye ulaşmak için ayni ve nakdi yardımlarınızı bekliyoruz. Suriye halkının yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız KIŞ yazıp 3072'ye SMS gönderebilir, projeye 5 lira katkıda bulunabilir. Ayrıca daha çok katkı sağlamak isteyen bağışçılarımız banka hesaplarımızdan da bağışlarını yapabilirler."

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