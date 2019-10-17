Çorum İl Genel Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çorum İl Genel Meclisi Üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İl Özel İdaresindeki toplantı salonunda bir araya gelen İl Genel Meclisi üyeleri, harekata destek açıklaması yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla toplantı salonuna gelen Meclis üyeleri, basın açıklaması öncesi Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında sınır ötesi Barış Pınarı Harekatını başlattığını hatırlatan Günay, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ-PKK-PYD- YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonunu Çorum İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. Çorum İl Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Dualarımız, Mehmetçiklerimizledir." dedi.

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele, sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ-PYD-YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidir. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır."