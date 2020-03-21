Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi'nden önemli kararlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi'nden önemli kararlar - Son Dakika

Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi'nden önemli kararlar

6 saat önce

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında toplandı.

Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi'nden önemli kararlar, System.String[]

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında toplandı.


Toplantıda Çin'in Wuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) salgınının birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemiz ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu hatırlatıldı.


Açıklama da alınan kararlar hakkında şu bilgiler verildi;


"Merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinde evlilik kararı alan vatandaşlarımızın nikah işlemlerini gerçekleştirmeleri, ancak toplu ve kalabalık olarak bir araya gelmelerin ve buna bağlı olası bulaşmaların yaşanmaması, söz konusu salgının önüne geçilebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla düğün, nişan, kına gecesi vb. gibi etkinliklerin yapılmamasına veya düğün sahipleri tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilimizin tek hastanesi olması sebebiyle, Koronovirüs salgını kapsamında İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda denetim altına alınacak kişilerin konaklaması amacıyla tahsis edilecek. Merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren içkili lokantalar, sosyal temasın önlenebilmesi için kapatılacak. Çorum'un diğer illerle olan bağlantısını ve ulaşımını sağlayan başta Sungurlu ve Osmancık güzergahları olmak üzere tüm güzergahlarda yer alan tesislerin sıhhi yönden denetlenecek. İl Özel İdaresi tarafından il ve ilçe merkezleri dışında kalan okulların, camilerin, cemevlerinin, halkevlerinin ve köy halkının toplu olarak kullandığı mekanların Covid-19 salgınının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla gerekli dezenfeksiyonu yapılacak. Halkımıza doğrudan yüz yüze hizmet sunan kurumlarda ve eczanelerde 1,5-2 metre sosyal mesafelenmenin korunabilmesi amacıyla kurum amirlerince ve eczanelerce gerekli planlama ve düzenleme yapılacak. Çorum'da bulunan AVM'nin market kısmı hariç diğer bölümleri kapatalırken, nöbetçi eczane sayısı da 6'ya yükseltildi. Ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile ilimizde Covid-19 salgınından korunabilmek için maske üretimine başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının almış olduğu ulusal düzeydeki tedbir kararlarına ek olarak cami, vakıf, dernek, cemevi, halkevi vb. gibi yerlerde toplu namaz kılmak, mevlit okutmak, sohbet etmek, genel kurul düzenlemek, yasal olarak yapılması gereken toplantılar dahil vb. amaçlarla bir araya gelinmemesine, din görevlileri tarafından halkımıza gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, cenaze namazlarında sosyal mesafelenmenin korunmasının sağlanmasına, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik cenaze definleri konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, bu konuda İl ve İlçe Müftülükleri ile İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından din görevlilerine gerekli bilgilendirme ve eğitimin yapılmasına, faaliyet gösteren lokantalarda işletmecileri tarafından 1,5-2 metre sosyal mesafelenmenin korunması için gerekli düzenlenmenin yapılmasına, evde takip kurallarına riayet etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbarlara yapılacak olan yerinde tespitlerin, İl Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulacak ekiplerce yapılmasına, bu ekiplere kolluk kuvvetlerinin eşlik etmesine, İlimizde kurulan tüm pazarlarda, ilgili belediyeler tarafından hijyen ve temizlik konusunda pazar esnafının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanmasına, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması kararlaştırıldı" - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı         
20:43
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 21:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum İl Hıfzıssıhha Meclisi'nden önemli kararlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]