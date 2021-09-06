Çorum İl Jandarma Komutanlığı başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor - Son Dakika

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarda meydana gelen 834 olayının yüzde 97'si aydınlatılırken, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 4 terör örgütü üyesini yakaladı.

Terörle mücadele öncelikli olmak üzere emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade eden jandarma, mülki, adli ve diğer görevleri tam, doğru, zamanında ve koordineli bir şekilde yerine getiriyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son üç ay içerisinde icra edilen faaliyetlerde meydana gelen 834 asayiş olayının yüzde 97'si aydınlatılırken, bin 103 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 1 kasten öldürme, 142 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak olaylarla ilgili olarak 286 şüpheli yakalandı.

Öncelik terör örgütleriyle mücadele

Terör örgütleriyle mücadeleye öncelik veren Çorum İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetler kapsamında 1 FETÖ/PDY, 1 PKK/KCK, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesini yakaladı.

Ayrıca teşkilatın dedektifleri olarak da adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde ise çeşitli suçlardan aranan 307 şahıs ve 18 araç yakalanarak gerekli adli işlem yapıldı.

Zehir tacirlerine ve suç örgütlerine geçit yok

Jandarma ekipleri tarafından son 3 ay içerisinde zehir tacirleri ve suç örgütlerine de göz açtırmıyor. Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; çeşitli çaplarda 19 adet tabanca, 38 adet av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 485 adet mühimmat, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında 196 litre kaçak/sahte içki, 2 adet damıtma sistemi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 846 kök yasadışı kenevir, 166 adet sentetik uyuşturucu hap (ekstasy), 40 gram bonzai, 47 gram metanfetamin, 3,75 gram skunk ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile Kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde 1 adet iş makinesi ile 12 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu.

Trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak amacıyla Trafik tim sayısı 21'den 27'ye çıkartılırken, sürücülerde yakalanma riski algısını en üst seviyeye çıkararak kazaları önlemek maksadıyla icra edilen toplam 6 bin 260 denetim faaliyetinde 38 bin 224 araç ve sürücü kontrol edildi. "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında yetişkin yaya, yolcu ve sürücülere, "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında servis şoförlerine ve "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında öğrencilere olmak üzere toplam 13 bin 657 kişiye trafik eğitimi verildi. - ÇORUM