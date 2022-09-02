Kargo ile kaçak içki taşıyan zanlı suçüstü yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda çok sayıda sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdiler.

Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içki ile mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler sonucunda, kaçak içki üretimi yaparak piyasaya satış yaptığı belirlenen şüpheli şahsa ait kargo kolisinde arama yapıldı. Kent

merkezinde bulunan otobüs terminalindeki kargo bölümüne verilen kaçak/sahte bandrollü içkileri il dışına otobüs ile göndermek isteyen şüpheli bir şahsa ait kolide yapılan aramada 25 şişe 100 cl yeni rakı ibareli kaçak/sahte bandrollü rakı ele geçirildi.

Sahte bandrollü içkilere el koyan jandarma timleri, alkollü içkilerin bulunduğu koliyi kargoya veren bir kişiyi de gözaltına alarak olayla ilgili adli tahkikat başlattığı öğrenildi. - ÇORUM