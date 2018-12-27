Son Dakika Haberleri: Çorum İlçeleriyle Birlikte Gelişiyor

Çorum İlçeleriyle Birlikte Gelişiyor

56 dakika önce

Çorum Belediyesi, kent merkezinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ilçelere de destek veriyor.

Çorum İlçeleriyle Birlikte Gelişiyor, System.String[]
Çorum Belediyesi, kent merkezinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ilçelere de destek veriyor.

Çorum'u ilçelerle birlikte geliştirmek için gayret sarf ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, "Şehir merkezimizde yaptığımız çalışmalarımızı ilçelerimize taşıyoruz. Şehrimizle birlikte ilçelerimizi kalkındırmak için Çorum Belediyesi olarak altyapı, park, cami, yol gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

İlçelerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda gereken desteği verdiklerini açıklayan Başkan Gül, "Tüm ilçelerimizde imkanlarımız ölçüsünde bayanlar için Kur'an Kursu inşa ettik. İlçelerimizde çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin zamanları en güzel şekilde geçirmeleri için parklar yaptık. Camilerimizin abdesthane ve tuvaletlerini yeniledik" diye konuştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:54 Kaynak: İHA

Zeki Gül, Çorum, Güncel
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