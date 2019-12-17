Çorum-ırak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum-ırak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın - Son Dakika

Çorum-ırak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın

6 saat önce

Irak uyruklu ailenin kaldığı evde yangınÇORUM'da Irak uyruklu ailenin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Irak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın

ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum-ırak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın

Osmancık, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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