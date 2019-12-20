Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek - Son Dakika

Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yeni İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yeni İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin ödenek tahsis edildiğini açıkladı.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni Huzurevi binamızın tefrişatı için talep edilen 2 milyon 240 bin TL, İş-Kur Hizmet binamız için talep edilen 5 milyon 400 bin ödeneğin Çorum'a gönderildiğini açıkladı.


Ahlatcı, ödeneklerin tahsisinden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a Çorum halkı ve milletvekilleri adına teşekkür ettiğini ifade etti. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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