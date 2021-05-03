Çorum jandarması 4 ayda 108 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Çorum İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 4 ayda 108 aranan şahsı yakaladı.

Jandarma timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen istihbarat faaliyetleri ve çalışmalar sonucunda 1 Ocak tarihinden bugüne kadar hırsızlık suçundan 29 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 14 kişi, silahla tehdit suçundan 4 kişi, kaçakçılık suçundan 9 kişi, cinsel taciz suçundan 6 kişi, tefecilik suçundan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 kişi, dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçundan 2 kişi, mala zarar verme suçundan 7 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan 9 kişi ve hakaret suçundan 3 kişi olmak üzere toplam 108 kişi yakalandı. Ayrıca bahse konu yakalamalar neticesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen 6 faili meçhul olayın da aydınlatılması sağlandı. - ÇORUM