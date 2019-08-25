Çorum Kadın Meclisi'nden Emine Bulut cinayetine tepki

Çorum Kadın Meclisi, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda toplanan grup, "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart ve "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Öldürülmediğimiz şehitler istiyoruz" yazılı dövizler açarak, "Yasayı uygula, kadını yaşat" şeklinde slogan attı.

Eylemde bazı kadınların temsili olarak boğaz kısımına makyajla bıçak yarası yaptığı görüldü.

Kadın Meclisi adına basın açıklaması yapan Eylem Aka Kaya, çocuğunun önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuklarını söyledi.

"Bunları kadınlara reva görenler utansın. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakları olan yaşamlarını istiyor." diyen Kaya, Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" sözlerini hiç bir zaman unutturmayacaklarını vurguladı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin, kadın cinayetlerinin son bulması için bir dönüm noktası olmasını temenni ettiklerinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesine, 6284 sayılı Kanuna saldırıyorsunuz, 'yuva yıkan yasa' diyorsunuz. O yasalar kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalar. Artık herkes kararını verecek. ya kadınların ölmeden, şiddet görmeden yaşamaları için kadınların yanında yer alacaksını ya da saldırılarınıza devam edip Emine Bulut'u, Özgecan Arslan'ı öldürenlerin yanında yer alacaksınız. Kadın cinayetleri bir afet değildir. Kadın cinayetlerini durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerinin reçetesi, eşitliktir. Çocuğunun gözleri önünde öldürülen, 'ölmek istemiyorum' diye haykıran Emine Bulut'un çığlığı, bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır."

Açıklamanın ardından öldürülen kadınların isimleri tek tek okunurken, eyleme katılanlar hep bir ağızdan "burada" diye cevap verdi.