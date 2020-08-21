Çorum Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çorum Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarında devam Çorum kalesinde, kale bedenlerinin restorasyon projesi'ne başladı.
Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarında devam Çorum kalesinde, kale bedenlerinin restorasyon projesi'ne başladı.
Kale içi yıkım çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, Kale bedenlerinin güçlendirme çalışmalarına da başladı. Tarihi kaleyi Çorum turizmine kazandıracaklarını belirten Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Çorum Kalesi'nde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İçerisindeki metruk yapıların yıkımını tamamlamak üzereyiz. Bedenlerin sağlamlaştırma ve restore çalışmasına başladık. Bu çalışmada kalenin her köşesinden kale surlarını çevreleyecek şekilde ayrı ayrı 15 metrelik toplam 6 sondaj çalışması başlattık. Bu çalışmayla zeminin taşıma gücünü hesaplarken aynı zamanda yeni yapının da statik altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışmaları hem arazi hem de laboratuar deneyleriyle destekliyoruz. Projenin bu etabının sonunda kalenin jeofizik ölçüm değerleriyle birlikte Çorum Kalesi'ne ait veri ve geoteknik rapor çalışması da tamamlanmış olacak. Hedefimiz en kısa zamanda kalemizi şehrimizin turizmine kazandırmak." dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:11
Kaynak: İHA
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